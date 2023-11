Imperia Volley, donne sugli scudi. Più ombre che luci per le formazioni maschili

CAMPIONATO REGIONALE C maschile 5a Giornata

Imperia Volley-Colombo Genova 1-3 (20/25-25/19-19/25-16/25)

Pur giocando una discreta gara, non riescono a romper il ghiaccio i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi e cedono i tre punti alla formazione genovese del Colombo. Ancora un turno casalingo per il prossimo impegno, sabato alle 21 al Palazzetto dello Sport di IM con gli spezzini del Volley Colombiera Sarzana.

CAMPIONATO REGIONALE D femminile Girone A 6a Giornata (giocata mercoledì 22/11)

Imperia Volley-Controcorrente Sanremo 3-0 (15/8-15/16-15/8)

Anche il secondo dei derby in calendario vede la netta vittoria del capitano Ludovica Mutero che assieme alle proprie compagne chiude l’incontro in soli 64 minuti. Prossimo impegno, sabato alle 21 in trasferta ospiti delle savonesi del Sabazia Vadogateway, formazione che occupa il secondo posto della classifica generale.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 19 3a giornata

Anselmo Carcare-Imperia Volley 3-2 (20/25-25/22-25/23-19/25-15/6)

Imperia Volley Nova-Ums Zanotto Sanremo 0-3 (15/25-7/25-15/25)

Sconfitte entrambe le squadre dell’Imperia Volley impegnate nel campionato Under 19. Sono i valbormidesi della Anselmo Carcare ad aggiudicarsi l’incontro al tie break con la prima squadra dell’Imperia Volley, interrompendone la striscia positiva. Più netta la sconfitta della seconda squadra con i sanremesi della Ums Zanotto.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 16 femminile Girone A 2a Giornata

Imperia Volley-C.r.m. NLP Sanremo 3-0 (25/9-25/15-25-15)

Bissano il risultato dell’esordio le imperiesi, che si impongono sulle pari età del Crm Nlp Sanremo con un rotondo 3/0.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 17 maschile Girone A 1a giornata

Imperia Volley-UMS Servisco Sanremo 3-0 (25/12-25/14-25/19)

Esordio con il risultato perfetto per la formazione Under 17 che vuole bissare lo scudetto della stagione 2022/23 nella partita con i pari età della Servisco Sanremo.