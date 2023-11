Dragon Winter Series a Sanremo: weekend impegnativo per i partecipanti

Primi tre giorni di regate per le Dragon Winter Series organizzate dallo Yacht Club con il patrocinio della Città di Sanremo. Manifestazione ideata nel 2021 dallo Yacht Club Sanremo, che con un gran lavoro di divulgazione è riuscito a far sfidare nelle meravigliose acque del golfo di Sanremo, in questo weekend, ben 16 Dragoni provenienti da sei nazioni europee.



"Venerdì il vento si è fatto attendere a lungo ed il Comitato ha dovuto rimandare tutti a casa con un nulla di fatto. Sabato e domenica invece condizioni perfette con sole e vento adeguati: sabato tre splendide regate con un vento sui 15 nodi e tre bullet da parte di ITA 79 con Yeugeny Braslavez supportato dai fratelli Zaoli, al secondo posto UAE 17 di Anatoly Loginov. Domenica, vento da ovest che oscillava anche di 30 gradi quindi massima difficoltà da parte del comitato di gara a posizionare il campo di regata, ma malgrado ciò, si è riusciti a portare a termine due bellissime prove con un vento sui 10 nodi".



"Ancora lotta tra i primi due della classifica generale che vincevano una prova a testa. Al terzo posto troviamo JAM GER 1332 del tedesco Christian Einfeldt. Il Livello riscontrato molto alto e probabilmente già nella prossima tappa prevista per il 15, 16 e 17 dicembre sarà sicuramente incrementato. Ma non finisce qui, per l’anno nuovo ci rivedremo con la terza e quarta tappa delle “dragon winter Series”, in calendario a gennaio e febbraio 2024".