Dopo la Davis Matteo Arnaldi al Tg1 insieme ad Amadeus che annuncia Giovanni Allevi al Festival

Il tennista sanremese Matteo Arnaldi è stato ospite, questa sera al Tg1, con il presentatore del Festival Amadeus, sempre pronto a dare le anticipazioni sulla prossima kermesse canora matuziana.

Ad Arnaldi è stato chiesto che significato ha per lui questa vittoria nella Davis: “E’ importantissimo e giocare in nazionale è sempre qualcosa di incredibile. Quest’anno è stata la prima volta per me e, portare il titolo in Italia, è sicuramente indescrivibile. Forse non lo abbiamo ancora realizzato ma l’insalatiera ci conferma che è vero. Ci credi sempre, fin dall’inizio, abbiamo vissuto momenti difficili e siamo arrivati a un passo da uscire. Per questo è stato ancora più bello. La mia fidanzata ha tifato per noi anche se è australiana”.

E’ toccato poi ad Amadeus, che ha fatto i complimenti a Matteo: “Tutta l’Italia vi ha seguito e meno male che hai vinto perché tu sei di Sanremo e mi hai dato un assist perfetto per essere qui”.

Amadeus ha poi parlato di Festival, dando una nuova anticipazione: “Mercoledì vi dirò chi avrò come co-conduttrici della prossima edizione e, domenica alle 13.30 tutti i cantati in gara. Ma, questa sera, voglio andare oltre la musica, per toccare le corde del sentimento”.

Giovanni Allevi sarà ospite del Festival: “Con il suo pianoforte – ha detto Amadeus - ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, poi una grave malattia lo ha portato lontano dalle scene, ma il 7 febbraio sarà a Sanremo.

Lo stesso Allevi, in un filmato, ha ringraziato Amadeus, dimostrando il proprio entusiasmo nel tornare a Sanremo: “Sono profondamente grato essere a Sanremo e chissà quale emozione sarà. Avrò una grande responsabilità per parlare di una malattia non ancora battuta. Grazie Amadeus, ci vediamo a Sanremo”.