Teatro all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera aspettando la stagione 'Fughe di teatro': domenica con Pino Strabioli

Un raffinato omaggio ad un maestro assoluto del teatro italiano come Paolo Poli (1929 -2016) deliziosamente strutturato a misura di una location come l'ex Chiesa Anglicana di Bordighera (via Regina Vittoria 4).

È lo spettacolo "Sempre fiori mai un fioraio!" che domenica 10 dicembre alle 18 vedrà Pino Strabioli, volto popolare della Rai (Il Caffè, StraMorgan, etc), ricordare l'insuperato stile di Poli, fatto di irriverenza, leggerezza profonda, sfrontatezza elegante dell'antesignano del teatro en travesti.

La genesi del lavoro - Strabioli è autore del libro di analogo titolo (Rizzoli)- è di per se intimamente spettacolare: due anni di chiacchierate a pranzo, sempre nello stesso ristorante, sempre alla stessa ora, con un genio del palcoscenico del Novecento. Sarà giocoforza per entrambi rielaborare il flusso del racconto - infanzia, amori, guerra letteratura - nella versione a loro più congeniale, quella esibita a teatro.

"Sono stato innanzitutto un assiduo spettatore di Paolo Poli - racconta Strabioli - anche due, tre volte di seguito lo stesso spettacolo. Fino a che lui mi ha proposto di salire sul palcoscenico con lui. Mi vedeva sulla Rai ad Uno Mattina e mi telefonò dicendomi che ero abbastanza orrendo per affiancarlo. Accettai subito e in qualche maniera siamo diventati amici. Si fidava di me e quando gli ho proposto di raccontarmi un po' della sua vita ha accettato lui."

Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertire“, otto puntate dedicate ai vizi capitali. (Ma Paolo perché otto? I vizi sono sette! L’ottavo sono io, sciocchi!). Si ascolterà quindi "di tutto, senza mezzi termini" in questo omaggio a Poli che si ispira ironicamente a mémoires da tavola.

Attore, autore, conduttore televisivo, regista teatrale, Strabioli ha lavorato fra gli altri con Franca Valeri, Gabriella Ferri, Roberto Herlitzka, PieraDegli Esposti, Sandra Milo, Anna Mazzamauro, Pupi Avati. Fra i programmi televisivi: T’amo TV con Fabio Fazio (TMC), Souvenir d’Italie (TMC), Uno Mattina (Rai Uno), Cominciamo Bene Prima (striscia quotidiana dedicata al teatro e ai suoi protagonisti andata in onda per dieci stagioni (Rai Tre), Il Cartellone di Palco e Retropalco (Rai Tre), That’s Italia con Filippa Lagerback (la7d). Per il prime time di Rai Tre è autore e conduttore di E Lasciatemi divertire 2015 con Paolo Poli e due cicli di Colpo di scena con fra gli altri Dario Fo, Valentina Cortese, Gigi Proietti, Franca Valeri. Cura la direzione artistica di Palazzo Santa Chiara Roma, del teatro Comunale di Atri-Teramo e del Teatro Mancinelli di Orvieto.

“Sempre fiori mai un fioraio!” è una produzione di Alt Academy, con il video di Edoardo Paglione.

Biglietti: posto unico euro 20,00. Prenotazioni: tramite un messaggio whatsapp al 393 8753637 - utilizzabile anche per informazioni (da lun a ven h 10/12 e 16/18) - o una email a info@nidodiragno.it, indicando nome e cognome, numero di biglietti e un contatto telefonico. La prenotazione dà diritto al posto a sedere con posti assegnati.

Lo spettacolo di Pino Strabiol, insieme a “Smettere di fumare baciando” di Guido Catalano in scena sempre all'Anglicana il 14 gennaio, compone la piccola rassegna “Aspettando Fughe di Teatro 2024-2025”, in attesa di riportare il grande teatro a Palazzo del Parco, ora in ristrutturazione, ed è una iniziativa di Nidodiragno Produzioni e Claudia Claudiano.