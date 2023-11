“I reati contro la pubblica amministrazione”, un convegno all’Università di Imperia

“I reati contro la pubblica amministrazione”. E’ il titolo del convegno fissato per domani, martedì 28 novembre, alle 11 all’Università di Imperia presso l’Aula Magna del Polo Universitario. Ad aprire l’evento sarà Mauro Grondona, delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di Imperia, a moderare Annamaria Peccioli. Sono previste le relazioni di Annamaria Peccioli – Ordinaria di diritto penale presso l’Università di Genova sulle scelte di politica criminale in tema di corruzione tra prevenzione e repressione; di Elena Mattevi ricercatrice di diritto penale presso l’Università di Trento Questioni attuali in tema di abuso d’ufficio. Interventi programmati anche di Sebastiano Zerbone, dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università di Genova su La corruzione internazionale: una fattispecie in progressiva espansione; Sara Prandi dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università di Genova su Abuso d’ufficio: tentativi di riforma e tensioni interpretative.

Al pomeriggio si prosegue con la moderatrice Antonella Madeo relazioni Emmanuele Penco ricercatore di diritto penale presso l’Università di Genova su I delitti di turbativa, tra immobilismo legislativo e dinamismo giurisprudenziale; Gabriele Ponteprino assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università di Genova su Traffico di influenze illecite: una fattispecie “sentinella” in cerca di tipicità. Interventi programmati anche di Gabriele Fazzeri dottorando di ricerca in diritto penale presso l’Università di Genova su La turbativa d’asta alla prova delle Sezioni Unite: rapporto con il reato di estorsione e danno da perdita di chance; Marco Berruti dottorando di ricerca in sicurezza, rischio e vulnerabilità presso l’Università di Genova su L’identità plurale e mutevole del traffico di influenze illecite: il nuovo volto dell’art. 346 bis c.p. secondo il c.d. disegno di legge Nordio.