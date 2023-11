Bordighera: fontane cittadine colorate di arancione per sostenere la campagna 'Orange the world' (foto)

A Bordighera, le fontane “delle Sirene” e “Dave, coda di capodoglio” si illuminano d’arancione per sostenere la campagna “Orange the world” promossa da Zonta Club Ventimiglia – Bordighera.



L’iniziativa ha avuto avvio il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, e proseguirà fino al prossimo 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani: due date ricche di significato per sensibilizzare sulle pari opportunità e sul valore universale della persona e per contrastare e condannare la sopraffazione in ogni sua forma.​