Riviera Triathlon 1992 insignita dal CONI della Stella d'Argento al merito sportivo

Era il 2016 quando la Riviera Triathlon 1992 è stata insignita dal CONI della Stella di Bronzo al merito sportivo. È notizia di oggi , invece, l’assegnazione da parte del CONI della Stella d’Argento al merito sportivo.

La stessa è stata concessa per aver contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese attraverso la continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell’attività agonistica.

La Riviera Triathlon 1992 opera nel mondo della triplice da oltre 30 anni avviando alla pratica del triathlon giovani atleti e accompagnandoli in un percorso di crescita umano e agonistico sotto la guida di 3 importanti istruttori quali Maurizio De Benedetti - di Imperia, atleta di spicco negli anni ’90, Campione del Mondo Universitario nel 1992 a Darmstadt, Campione Italiano a Squadre, plurimedagliato ai Campionati Italiani assoluti - Vittoria Bergamini – di San Bartolomeo al Mare, plurimedagliata ai Campionati Italiani age group, più volte in top 10 ai Campionati Italiani assoluti, espressione del settore giovanile - e Simone Vivaldi – di Bordighera, atleta Age Group, Laureato in Scienze Motorie e dello Sport.

Negli anni, 10 sono state le medaglie ai Campionati Italiani conquistate dagli atleti del settore giovanile inaugurato nel 2005; 16 i Campionati Regionali di Società vinti; oltre 30 le gare conquistate a livello assoluto dagli atleti del sodalizio matuziano.

La Riviera Triathlon è anche società organizzatrice con 66 eventi organizzati tra i quali spicca il Triathlon di Sanremo, per 2 edizioni ITU Premium European Cup; per 10, Campionato Italiano e dal 2022 parte del prestigioso circuito internazionale Challenge Sanremo. Importante è stato il lavoro svolto dai membri del consiglio direttivo e dagli associati nel corso degli anni.

Una grande eredità è stata lasciata da Daniele Rambaldi che insieme a molti ha affrontato la prima frazione. Daniele Moraglia ha raccolto il testimone tenendo sempre a mente i suoi insegnamenti e i suoi progetti. Mario De Franco e Roberto Binelli sono stati due validi vice che, ancora oggi, pur non ricoprendo più alcun ruolo in società, aiutano al bisogno. Paolo Caridi, attuale vicepresidente; Christian Moraglia, Francesco Morici e Simone Parisi, attuali consiglieri, sono le persone che hanno aiutato a far fare un ulteriore salto in avanti alla società.

«Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento che certifica l’impegno profuso da chi mi ha preceduto e da chi è stato al mio fianco in tutti questi anni per far crescere la società». Questo il commento a caldo di Daniele Moraglia, presidente dal 2003. «Sono poche le società di triathlon che possono vantare la Stella d’Argento al merito sportivo, si contano sulle dita di una mano. Per accedervi, oltre che essere meritevoli, bisogna avere due requisiti oggettivi: dimostrare almeno 30 di attività continuativa ed essere stati insigniti di quella di bronzo da almeno 4 anni. Ora attendiamo la convocazione della cerimonia di consegna e guardiamo avanti. Molte sono le sfide che ci attendono e l’obiettivo è fare in modo che la Riviera Triathlon 1992 operi nel mondo dello sport a lungo senza dimenticare il passato».