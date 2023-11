Pallacanestro: il Bvc Sanremo perde in casa col Loano Garassini 61-73

Campionato Divisione Regionale 1 – prima giornata ritorno

Bvc Sanremo – Loano Garassini 61-73 (20-21, 8-17, 20-22, 13-13)

Bvc Sanremo: Markishiq D. 19, Tacconi Davide 15, Tacconi Daniele 4, Genovese 10, Lupi 6, Franceschini 4, Goracci 2, Revera 1. Coach: Mauro Bonino. Assistente: Alessandro Deda.

Loano: Borgna 14, Revetria 20, Castellazzi 5, Bussone 19, Giromini 4, Patrone 6, Taverna 3, Notari, Volpi 2, Xhafa. Coach: Andrea Lupi.

Arbitri: Andreini-Vicari.

Un incompleto Bvc Sanremo – privo dello squalificato Luca Colombo e degli infortunati Borro e Deda – ha perso in casa col Loano Garassini, pur disputando una prova orgogliosa e di buon livello tecnico. Alla base della sconfitta le già citate assenze e l’inesperienza dovuta alla giovane età della maggior parte dei giocatori sanremesi.

“Complimenti ai ragazzi per come affrontato la gara, rimanendo sempre in partita” il commento dello staff tecnico del Bvc.