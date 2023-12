Lo Tsukuri Judo Ventimiglia a Genova al 'Budo Trophy', sul tatami le classi preagonisti

Si è svolta a Genova il Budo Trophy, la competizione sportiva dedicata alle classi pre-agonisti organizzata dal presidente regionale fijlkam Andrea Revelli.

Il club ponentino si è presentato all'importante evento con 18 dei suoi giovanissimi atleti portando a casa un ricco bottino che conferma il grande lavoro fatto in palestra. Sotto il medagliere.

- Oro per: Nucera Geremia, Bono Paolo, Politi Francesco, Trucchi Viola, Catassi Gabriele

- Argento per: Orlando Sebastiano, Marandino Andrea, Croesi Riccardo, Adinolfi Stefano, Marchetta Pietro, Spontone Christopher, Croesi Riccardo, Mancarella Sofia

- Bronzo per: Gioele Rositano, Mancarella Antonio, Morese Gabriele, Adinolfi Federico, Parrini Filippo.