Il due senza della Canottieri Sanremo Campione d'Italia under 17 di fondo in due senza dopo aver vinto lo scorso mese anche il titolo nel doppio. Oggi oltre 40" sui sei km di gara a Saturnia Trieste e Velocior La Spezia. Lo scorso anno i Matuziani arrivarono secondi a 1"6 dall'Armida oggi quinta. Buon risultato in singolo per gli under 17 Arosio 14° e Consonni 22° su 58 iscritti.