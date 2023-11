Rombano i motori, auto 4x4 invadono la spiaggia di Bordighera (Foto e video)

Rombano i motori a Bordighera. Nella giornata odierna è andato in scena il 2° Raduno on the beach Città di Bordighera, aperto a tutti i veicoli 4x4, quad e Atv.

Una settantina di auto, sia italiane che straniere, hanno invaso la spiaggia della città delle palme in località Pennoni, a ponente dell’impianto di depurazione. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo e il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri.

La manifestazione automobilistica è stata organizzata dal Club 4x4 Riviera dei Fiori di Vallecrosia.