Calcio: nella 2a giornata del campionato CSI, una squadra tutta femminile contro i pulcini di Badalucco

Simpatica sorpresa per i pulcini dell'ASD Badalucco 2009, che si sono trovati ad affrontare una squadra tutta al femminile, nella seconda giornata di campionato CSI, che si è disputata sabato pomeriggio, sul campo di Borgo Tinasso a Sanremo.

La società Matuziana ha fatto scendere in campo tutta la sua rappresentanza rosa, contro i ragazzini di Mister Paolo Garrione, nuovo allenatore della compagine bauchegna.

Il particolare regolamento del campionato CSI, lo consente purchè tra maschi e femmine non ci sia un divario superiore ai tre anni delle ragazzine. Così i bambini di Badalucco, che hanno al massimo dieci anni si sono trovati ad affrontare 12enni ben più alte ed agguerrite. Ma hanno saputo tenere alti i colori di Badalucco.

«Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato al termine della giornata Mister Paolo Garrione – perchè, nonostante la predominanza per età ed il vantaggio di due anni di preparazione atletica in più, siamo riusciti a vincere la prima partita per quattro a zero. E nelle altre, quando la stanchezza si cominciava a sentire il risultato è stato di 4 a 2 e 2 a 0 per loro. I miei pulcini hanno saputo mettere a frutto l'allenamento di questi primi due mesi di attività».

In effetti nel particolare campionato CSI quello che conta molto è il risultato della prima partita, quando entrambe le squadre sono fresche e caricate al massimo . Nel secondo e terzo incontro anche nella compagine di Badalucco sono entrate le due bambine che fanno parte della squadra Alice Donzella e Laura Poupè.

«La compagine sta crescendo e bene – continua Garrione – Oggi in campo ho visto tre passaggi veramente ben fatti, che attestano la capacità dei miei bambini di fare squadra, superando egocentrismi non produttivi ai fini del gioco del calcio. Poi è emerso il bomber che è Riccardo Ozenda. Ma possiamo dire che ci sono altri che sono pronti ad assumere questo ruolo. Anche in porta la prova fornita da Davide Lanfranchi, che ha sostituito il titolare Mattia Ozenda è stata più che ottima. Sono veramente soddisfatto. Ma del resto avevo intuito che la squadra stava crescendo bene. Agli allenamenti che si svolgono sul campo di Badalucco, durante la settimana le defezioni sono dovute solo alle malattie tipiche dell'infanzia. C'è una grande partecipazione».

Anche il pubblico sabato pomeriggio non ha fatto mancare la sua presenza. Una trentina di genitori , nonni e amici è arrivata a Sanremo per fare il tifo per i piccoli badalucchesi.

Per l'incontro con la Matuziana erano stati convocati tutti i “pulcini”, ovvero: Alice Donzella, Laura Poupè, Leonardo Oliva, Lorenzo Bruzzone, Ettore D'Avenia, Luca Lanfranchi, Davide Lanfranchi, Riccardo Ozenda, Mattia Ozenda, Francesco Polidori.

Nella stessa giornata “I piccoli amici“, ovvero la squadretta minore dell'ASD , costituita da bambini nati tra il 2015 ed il 2018 (Ludovico Panizzi, Gregorio Panizzi, Elia Bianchi, Aldo Donzella, Edoardo Vajac, Diego Oliva, Joele Cane, Alessandro Tait, Tancredi Rinaldi Giglio), allenata da Giampiero Boeri, Maurizio Donzella e Samuele Perotti, ad un mese circa dal Natale si è concessa una pausa conviviale, che serve comunque a creare affiatamento. Si sono ritrovati tutti insieme, dopo una passeggiata, a pranzo da Graziella a Montalto Ligure, trattoria ligure, tra l'altro famosa per la frandura, piatto tipico del paese a base di patate. Per l'occasione era presenti anche il presidente dell'ASD Gianni Boeri detto Tonen, e un nuovo amico Don Andrea, giovanissimo vice parroco di Badalucco.