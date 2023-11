BastaBufale, a Ventimiglia la giornalista Emanuela Pericu parla di fake news (Foto e video)

Le fake news, 'notizie false', sono state al centro dell'incontro andato in scena nel pomeriggio odierno nella biblioteca Aprosiana a Ventimiglia. La giornalista della Rai Emanuela Pericu ha spiegato ai presenti come conoscere e stanare le cosiddette 'bufale'.

Un incontro, interessante e utile, durante il quale la giornalista ha spiegato ai presenti come non cadere nella trappola delle false notizie. "Nel ‘marasma’ dell’informazione sul web occorre sapere come riconoscerle e come assicurarsi che quello che leggiamo sia veritiero ed evitare di essere a nostra volta diffusori di false notizie" - ha detto Emanuela Pericu - "Bisogna condividere solo notizie che sono state verificate, per verificarle basta cercare informazioni su chi è che pubblica o diffonde ogni notizia usando gli strumenti di internet. Bisogna controllare sempre la provenienza di ogni notizia e in caso non si riuscisse da soli si può sempre chiedere aiuto a una persona esperta o a un ente davvero competente perché anche internet e i social network sono manipolabili. Diffondere o condividere una notizia falsa può avere conseguenze pesanti e una volta messa in giro una menzogna non si ferma più".

"Quando si toccano determinate informazioni è sempre molto importante verificare inizialmente l'autenticità di tutte le fonti" - ha sottolineato l'assessore alle Manifestazioni e alla Cultura di Ventimiglia, Serena Calcopietro, che è intervenuta durante l'evento ideato e moderato da Mauro Merlenghi, presidente del Circolo della Castagnola, e patrocinato dal Comune - "E' un discorso che tocca tutte le età".