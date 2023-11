Giornata contro la violenza sulle donne, a Taggia arrivano le 'magliette rosse': "Ai vicini, denunciate e aiutate chi soffre!"

"Non voltatevi dall'altra parte, denunciate e aiutate chi sta soffrendo!" È l'appello lanciato dalle 'magliette rosse' di Taggia ai vicini o agli amici che conoscono donne maltrattate o che stanno subendo violenza. Il gruppo questa mattina si è dato appuntamento in piazza Tiziano Chierotti, ad Arma di Taggia, ha voluto fare una camminata fino in piazza Eroi Taggesi, indossando la maglietta: "Non è amore se c'è violenza". Oltre una quarantina le partecipanti che già l'anno scorso, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, aveva dato vita ad una passeggiata indossando delle sciarpe rosse fatte a maglia.





Il numero di partecipanti è sensibilmente cresciuto rispetto anno scorso. "Questa è una giornata importante e volevamo sensibilizzare su questo tema anche qui a Taggia. - ci ha detto Laura Cane tra le promotrici di questa iniziativa privata - Non bisogna spegnere i riflettori su un tema così drammatico come abbiamo visto ancora pochi giorni fa. La provincia di Imperia è la prima a livello nazionale per le denunce e gli atti di violenza. Viene da pensare chissà quanti non ne conosciamo. Alle donne diciamo, "Denunciate! Urlatelo, ditelo se avete questo problema. Lo slogan di quest'anno c'è stato donato da Eleonora Borca, nostra compagna di avventura. Abbiamo deciso di stamparlo sulle magliette in modo che questa passeggiata non avesse bisogno di parole dette ma scritte. In modo che chiunque ci vedesse mentre passavamo, potesse capire che cosa stavamo facendo".