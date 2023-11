Volley, Serie B. Il Grafiche Amadeo attende Mercatò Alba per l'8ª giornata di campionato

L’ottavo turno del campionato nazionale maschile di Serie B di volley porterà domani sera il Grafiche Amadeo di fronte al temibile Mercatò Alba.

“Una sfida proibitiva per i gialloneri di Cesare Chiozzone, quella in programma alle 20.30 a villa Citera, a Sanremo - dichiarano dalla società - come si evince non solo dalla differente posizione di classifica delle due squadre, coi piemontesi proiettati all’inseguimento delle prime piazze, ed i matuziani, ultimi della classe, alla ricerca della loro prima affermazione stagionale e che viene convalidata da differenze tecniche e tattiche acuite, in casa giallonera, da una serie di defezioni stanno rendendo ulteriormente faticoso il cammino della compagine matuziana in campionato”.

“A Cesare Chiozzone mancherà domani sera l’apporto di Gioele Gazzera che sconta la seconda di due giornate di squalifica - aggiungono - del febbricitante Riccardo Reggio e di Riccardo Romanatti, colui che avrebbe dovuto rappresentare “l’uomo in più” del Grafiche Amadeo nel corso di questa primo anno in Serie B, la cui stagione può dirsi praticamente conclusa: la diagnosi conseguente all’infortunio patito un paio di settimane fa, parla di rottura dei legamenti del ginocchio. Le uniche note positive riguardano il rientro di Luca Spinelli dopo i forzati forfait delle scorse settimane a causa di improrogabili motivi di lavoro. Avrebbe preferito farlo gradualmente, nel corso della stagione, ma l’utilizzo dei giovani sta diventando un mantra forzato per Cesare Chiozzone che darà spazio, sin dal via, impiegandolo nel ruolo di centrale, al 16enne Matteo Brun”.

“Pur consapevoli delle difficoltà che ci attendono, le proveremo tutte - promettono in casa sanremese - lo dobbiamo a noi, ma in modo particolare ai nostri sostenitori che non hanno mai smesso di sostenerci e che saranno sicuramente al nostro fianco anche domani sera”.

Il Mercatò Alba è squadra di buon livello. I piemontesi sono alla loro seconda stagione in Serie B. Tra le novità di quest’anno c’è l’approdo, sulla panchina dei langaroli, di Simone Gandini, tecnico esperto che lo scorso anno operava come assistente A Cuneo in A1 femminile.

Relativamente ai giocatori, sono rimasti alcuni nomi importanti della passata stagione, come lo schiacciatore Michael Menardo e il libero Riccardo Bortolini, a cui sono stati aggiunti elementi di categoria superiore come il centrale Alberto Gonella (da Savigliano) e l’opposto Bruno Floris (ultima stagione a Casarano in A3).

In campionato il Mercatò Alba è reduce dal 3-0 inflitto al Palasport di corso Langhe agli spezzini dello Zephir Mulattieri

Classifica: Yaka Malnate 17, PVLCerealterra Cirié 16, Sant’Anna TomCar TO* 15, Rossella ETS Caronno* 14, Mercatò Alba* 13, Parrella TO 11, Saronno* 8, Zephir Mulattieri SP e Trading Log SP* 5, Mozzate* e Ilario Ormezzano BI* 4, Grafiche Amadeo 2

*= Una partita in meno.