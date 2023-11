20 mila sacchetti del pane Zonta club Sanremo per dire no alla violenza sulle donne (foto)

Nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza di genere Zonta club Sanremo, presieduto nel biennio 22/24 da Fernanda Littardi, ripropone per la nona volta la distribuzione dei sacchetti del pane, ventimila in tutto, che sono stati distribuiti in panetterie e supermercati da Ospedaletti a Taggia, con il nuovo motto zontiano: Build a better world for women and girls con al centro ZONTA DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE-Non ridurre in briciole la vita di una donna.



La violenza contro le donne e le ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più pervasive e un’epidemia globale. Non conosce barriere nazionali o culturali; ha luogo a casa, sul posto di lavoro e negli spazi aperti e colpisce milioni di donne e ragazze in tempo di pace e di conflitto. Comprende la violenza psicologica, fisica e sessuale e pratiche dannose come lo stupro, l’escissione dei genitali femminili, i matrimoni precoci e la tratta di esseri umani. La violenza contro le donne e le ragazze minaccia i paesi, inibisce il progresso economico e impedisce alle donne di contribuire alla propria comunità e creare una vita migliore per se stesse e le proprie famiglie.



Per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze durante i 16 giorni di attivismo, dal 25 novembre al 10 dicembre, tutti i club e distretti Zonta sono incoraggiati a prendere parte alla campagna Zonta dice NO alla violenza contro le donne e a intraprendere azioni locali, nazionali e internazionali per influenzare la formulazione e l'attuazione delle leggi, nonché modificare atteggiamenti e comportamenti basati sul genere per porre fine alla violenza contro le donne.



