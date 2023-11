Ventimiglia: al salone Sant'Agostino lo spettacolo "Sino a quando..." per la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne

Domenica 26 novembre alle 17 nel salone Sant'Agostino di Ventimiglia il gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del Ponente per le Pari Opportunità, in collaborazione con Scuola di Pace, Spes e Coop Liguria, proporrà l'evento teatral-musicale "Sino a quando..." per ricordare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne. Interverrà l'avvocata Agata Armanetti del centro Antiviolenza provinciale I.S.V.

Gli interventi musicali, a tema, saranno a cura della cantante Alessia Capaccioni e del chitarrista Carlo Ormea. L'evento è dedicato a Martina Rossi, la studentessa genovese morta a causa di una tentata violenza.

Al termine, verrà proposto un apericena a offerta libera, il cui ricavato andrà a beneficio di un progetto sulla violenza assistita da parte dei minori.