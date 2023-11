Al Teatro Ariston di Sanremo il concerto benefico del tenore Alessandro Lora per la Croce Rossa

Alessandro Lora nasce nel 1989 a Valdagno dove muove i suoi primi passi nello studio del canto presso la Scuola di Musica Marzotto. Una passione, quella del canto lirico, nata già in tenera età quando Alessandro ascoltava le eccezionali voci di Pavarotti e Domingo in auto con suo padre. Inizia da autodidatta il suo percorso nel mondo della lirica. Il suo apprendimento e la sua grande crescita vengono impreziositi dall'insegnamento di diversi maestri, tra i quali spicca il tenore Gianfranco Cecchele, uno dei maggiori interpreti del repertorio verdiano e verista. Lora vanta collaborazioni con direttori d’orchestra di fama internazionale del calibro del Maestro Maurizio Barbacini e del Maestro Diego Basso che, con la loro pluriennale e multidisciplinare esperienza, spaziano dal pop alla lirica e al rock. Superato il periodo pandemico Alessandro Lora si esibisce al Gran Galà della Lirica in occasione del concerto di ringraziamento per tutti gli operatori sanitari. A novembre 2022 a Budapest si esibisce insieme con il Maestro Diego Basso all’inaugurazione degli MTV Awards. Successivamente Alessandro Lora ha condiviso il palco con Roby Facchinetti e Giò Di Tonno in nove concerti. Ad agosto del 2023 il tenore veneto debutta al Bryant Park di New York accompagnato dalla New York City Opera Orchestra diretta per l’occasione dai Maestri Diego Basso e Maurizio Barbacini. Nel 2024 Alessandro Lora pubblicherà il suo primo album di arie classiche e inediti.

“Il 29 novembre al Teatro Ariston, il Comitato di Sanremo di Croce Rossa Italiana organizza un incontro in cui il mondo del volontariato si farà conoscere al pubblico presente - dichiarano dalla CRI di Sanremo - è oggi più che mai urgente trasmettere i valori e i principi che muovono la nostra azione umanitaria: la crisi economica, la crisi ambientale, la crisi geopolitica in atto ci obbligano a tenere aperti gli occhi sul mondo, ad uscire dalle nostre zone sicure per affacciarci su un tessuto sociale formato da disagio, disperazione e povertà. La tavola rotonda “Volontariato e… d’intorni” sarà animata dall’esperienza di vita di Francesco Cannadoro, giovane papà, che con forza e determinazione racconta sulle sue pagine social la vita un po’ “diversa” ma meravigliosamente unica del figlio Tommaso e dall’esperienza del Professor Pierluigi Bruschetti, Presidente della Banda degli Orsi. La testimonianza dei Volontari del Comitato, l’umanità che portano a chi incontrano e i sorrisi che regalano saranno il filo conduttore dell’intera giornata. Sarà occasione per far conoscere alla cittadinanza le attività che silenziosamente ogni giorno il Comitato di Sanremo offre al nostro territorio di competenza, fermandosi qualche istante con coloro che il frastuono della frenesia quotidiana della città tende a dimenticare. Che la frase del nostro Fondatore, Henry Dunant, possa diventare un faro che illumini l’umanità nei momenti di buio: “Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera””.