Il mercato di Juventus e Torino

Max Allegri ha confermato che resterà alla guida della Juventus, mentre Ivan Juric desidera rafforzare la squadra per migliorare il decimo posto dello scorso anno. Molto probabilmente, la Juventus non giocherà le coppe europee, ma il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha confermato la volontà del club di tornare competitivo in campionato. Obiettivo scudetto, quindi, a patto che le varie operazioni di mercato in agenda prendano la piega sperata.

Il mercato della Juve passa per Vlahovic; Torino su Vlasic e Pellegrini

Il nodo principale del mercato juventino si chiama Dusan Vlahovic. Per il serbo le offerte non mancano e la volontà del giocatore sarebbe quella di partire. PSG e Arsenal sono molto interessate al centravanti, il cui obiettivo principale è rilanciarsi dopo le brutte prestazioni dello scorso anno. La cifra di riferimento è prossima ai 70 milioni di euro. Soldi che potrebbero sbloccare il mercato in entrata della Juventus , con Giuntoli interessato a diversi nomi. Piace Rasmus Hojlund, ma il giocatore è seguito anche dal Manchester United. Piace ancora di più Jonathan David, giovane attaccante del Lille corteggiato dal Napoli e altre big europee. Tra le opzioni di seconda fascia figurano Folarin Balogun, che potrebbe rientrare in un eventuale affare con l'Arsenal, essendo di proprietà dei londinesi, e Noah Okafor, che milita nel Salisburgo. E poi occhio a quel Gianluca Scamacca che non vede l'ora di rilanciarsi in Italia. A centrocampo, invece, i nomi più caldi sono quelli di Kessie e Koopmeiners. Sponda Torino , negli ultimi giorni si sta parlando molto di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus, e di Nikola Vlasic, per il quale il West Ham chiede non meno di 15 milioni di euro. Per quanto riguarda i giocatori in uscita, appare sempre più vicina la cessione di Perr Schuurs , con il Crystal Palace in leggero vantaggio sul Liverpool. L'offerta degli inglesi è di 35 milioni più bonus.