Pedofilia online, quarantenne imperiese arrestato dalla Polizia Postale (video)

Un insospettabile 40enne di Imperia è stato arrestato dalla polizia postale: è uno dei pedofili finiti al centro di una maxi-inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. Nell’ambito dell’operazione “Seven”, oltre 150 agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) hanno frequentato per mesi sotto copertura Telegram, risalendo a 29 persone che partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla produzione e alla condivisione di foto e video contenenti violenze sessuali su minori, bambine e bambini in tenera età e in alcuni casi anche neonati.

Tra gli indagati, tutti italiani, anche due appartenenti alle forze armate in servizio nel Lazio e due medici che esercitano la professione in Emilia Romagna e in Veneto.

Nell’inchiesta sono coinvolti professionisti, operai, studenti, pensionati, impiegati privati e pubblici e disoccupati, di età compresa tra i 19 e i 69 anni. In tutto gli arrestati sono dieci residenti a Milano, Imperia, Rovigo, Busto Arsizio (VA), Martinengo (BG), Taranto, Vicenza, Torre Annunziata (NA) e Parma.

Contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento sessuale di minori, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. All'interno del gruppo Telegram, creato ad hoc, gli appartenenti avevano ruoli e compiti ben precisi: promotori, organizzatori e partecipi. E la polizia postale ha lanciato anche un appello: "Ricordiamo a tutti coloro che dovessero venire a conoscenza di contenuti illeciti sul web di segnalare alla Polizia postale sia attraverso il commissariato di Ps online che attraverso la rete di Centri e sezioni operative per la sicurezza cibernetica su tutto il territorio nazionale".