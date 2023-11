Pallamano, si ferma la striscia negativa dopo quattro giornate: prima vittoria della San Camillo Imperia

Dopo quattro giornate arriva la prima vittoria della squadra maschile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia che ha sconfitto, tra le mura amiche, il Cros de Cagnes per 34-31.

E' stato un incontro per lunghi tratti molto equilibrato giocato da entrambe le formazioni con il giusto agonismo che in un primo momento premia la formazione imperiese allenata da Alessandro Cucè che conclude la prima frazione in vantaggio per 17-14. Nonostante il risicato vantaggio sostenuto da Gabriele Garelli e compagni nella ripresa i transalpini riescono a recuperare raggiungendo un temporaneo pareggio 29-29. I rossoblù con una fase finale riescono a scrollarsi di dosso gi avversari con un break di quattro reti in modo di concludere l'incontro con la prima vittoria.

San Camillo: Massimo Moisello portiere, Mattia Ameglio rete 1, Gabriele Garelli 14, Mohamed Lahbyed, Riccardo Luppino 6, Elias Marras 5, Daniele Martino, Francesco Saulino 6, Zenock Sodji 2. Allenatore: Alessandro Cucè.