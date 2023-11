Marida Semiglia dal ‘Cantaestate’ di Sanremo alla trasmissione di Rai 2 ‘The voice senior’

Marida Semiglia, 68enne di Sanremo 68, è stata selezionata per esibirsi ai casting di ‘The Voice Senior’, la trasmissione di Rai Due, condotta da Antonella Clerici.

Marida tenterà la strada per entrare nel lotto dei partecipanti alla trasmissione, lunedì 4 Dicembre all'Hoop studio di Milano. Il percorso di Marida parte dalla tenera età di 9 anni quando fu scoperta dal Maestro Pippo Barzizza, che si offrì di impartirle lezioni di canto, paragonandola ad una piccola Mina.

Purtoppo il percorso durò poco tempo a causa di un lutto in famiglia che la portà ad abbandonare la sua passione. Con l'avvento di ‘The Voice Senior’, in Marida si è ravvivata la passione del canto, in quanto il format dà visibilità agli over 60, e questo crea nuova speranza e senso di rivincita in coloro che, pur datati e quindi fuori mercato, avranno una possibilità che la vita gli offre.

Il percorso avventuroso di Marida inizia dopo il suo pensionamento che le ha permesso di avere più tempo da dedicare alla sua vecchia passione. Quest'estate ha deciso di partecipare al ‘Cantaestate 23’, arrivando in finale dove, è stata scelta per partecipare alle semifinali nazionali di ‘Rumore Bim Festival’, talent dedicato a Raffaella Carrà che si svolge a Bellaria Marina.

I semifinale c'erano più di 5.000 partecipanti, ma la matuziana è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto vincendo la categoria over e, come premio, ha ricevuto la candidatura alla trasmissione di Rai Due.