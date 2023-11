Polisportiva Golfo Dianese Outdoor: in campo per promuovere le attività all'aperto sul territorio

La Polisportiva Golfo Dianese Outdoor scende in campo per promuovere le attività outdoor nel territorio. Ha ufficialmente preso vita, con l'obiettivo di diventare il fulcro delle attività all'aria aperta nel golfo.

Avendo riunito varie associazioni operanti sul territorio si propone come un unico e dinamico punto di riferimento per gli sport outdoor. Il progetto ha preso forma nel febbraio 2018 con la registrazione del dominio e con la creazione del sito web, inizialmente focalizzato sulla promozione delle attività delle singole associazioni e successivamente come aggregatore che indirizzava i visitatori ai siti dedicati delle associazioni coinvolte.

Il mese di aprile 2023 segna un passo fondamentale per il progetto: si istituisce la Polisportiva conferendole una personalità giuridica autonoma, per portare idee ed iniziative all’attenzione di tutti gli enti ed in particolare alle amministrazioni dei 7 comuni del Golfo Dianese, con le quali è necessario aprire un dialogo ed un confronto.

Le attività offerte dalle associazioni spaziano dalla terra al mare, comprendendo discipline come: mountain bike, trekking, nordic walking, yoga, corsa, trailrunning, windsurf, surf, stand up paddle, kitesurf e kayak e nuoto.

“Go.D.O. è nata per diffondere lo sport e il benessere individuale – ha detto il vice Presidente Andrea Ippolito - valorizzando il territorio, la cultura e l'enogastronomia. Desideriamo replicare il successo di Finale Ligure, che da 20 anni attrae sportivi italiani e soprattutto stranieri per 12 mesi all'anno, generando un impatto economico positivo sulle attività commerciali locali. Il Golfo Dianese, con le sue caratteristiche uniche, rappresenta un vero paradiso per gli appassionati di sport outdoor. È giunto il tempo di sfruttare appieno il potenziale di questo territorio, fino ad ora poco valorizzato, simile a una Ferrari parcheggiata in garage e mai usata. Dal momento che negli ultimi 3 anni, il comparto dell’outdoor non ha avuto lo sviluppo che ci si aspettava, soprattutto perché non sono state coinvolte le associazioni del territorio, abbiamo ritenuto di unirci e provare a dare il nostro contributo per sviluppare progetti futuri”.

Le associazioni fondatrici di Golfo Dianese Outdoor includono: Golfo Dianese Ultra Runners, Ponterosso Sport Center, Alfea e TF7 Open Sport. A breve si uniranno altre associazioni rappresentative di varie discipline, con l’augurio che anche altri sodalizi entrino a far parte del progetto.

A dicembre, si terranno i primi due eventi dedicati alla mountain bike: una gara non competitiva dedicata alle e-bike sul trail dei ‘Maiali’ ed un raduno di enduro con bike shuttle per esplorare i sentieri del Golfo. Nel corso degli eventi si raccoglieranno donazioni per la manutenzione della rete sentieristica, attualmente carente.