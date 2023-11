Pallavolo: netta vittoria interna per l'Under 14 femminile della Mazzucchelli sul VT Arma Taggia

La seconda giornata del campionato Under 14 femminile di pallavolo ha visto scendere in campo la 'Olearia Riviera di Ponente Ligure Mazzucchelli' che ha affrontato il Volley Team Arma Taggia.

Le ragazze green sono riuscite ad imporsi con un netto 3-0. Mister Giorgio Lanteri ha così commentato: “Abbiamo giocato una bella gara contro una buona squadra ben messa in campo che ha cercato di giocare su ogni palla tenendola viva. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in battuta e a differenza delle nostre avversarie siamo stati distratti in difesa su palle sporche, complice la tensione per la partita poiché è comunque un derby sportivamente molto sentito. Devo fare comunque i complimenti alle ragazze che con il proseguire della gara si sono sciolte ed hanno a tratti espresso bel gioco che ci ha portati ad imporci per 3 set a 0. Sono inoltre molto contento e soddisfatto per l'unità di squadra che si sta venendo a creare nel gruppo e per questo devo ringraziare la dirigente Andrea che con le ragazze sta facendo un ottimo lavoro. La strada da percorrere è ancora lunga e dobbiamo sistemare molte cose ma sono sicuro che la squadra si regalerà delle soddisfazioni”.