Incontro istituzionale tra il Lions Club Arma e Taggia con il Governatore 108Ia3 Oscar Bielli

Si è svolto la settimana scorsa l’incontro del Lions Club Arma e Taggia con il Governatore del Distretto 108Ia3, Oscar Bielli, al Convento dei Domenicani di Taggia.

I soci Lions di Arma e Taggia coordinati dal Presidente pro tempore Marina Rulfo hanno ospitato il Governatore ed alcuni graditi ospiti per il consueto incontro annuale con i Club. La riunione si è concentrata sull'esposizione, alla massima figura rappresentativa del Distretto, dei Service già affrontati dalla Presidenza e di quelli programmati per l'anno lionistico in corso.

Il Governatore da canto suo ha riportato quelle che sono le linee guida del suo governatorato con particolare riguardo al progetto ‘Aiutiamo le nostre comunità’ per vivere una solidarietà più ampia e diffusa sul territorio. La visita del Governatore è proseguita con una visita, guidata dal socio Lions Gianni Martini, alla scoperta delle bellezze architettoniche ed artistiche del Convento dei Domenicani, perla del nostro Comune. Lo scambio dei gagliardetti tra la Presidente del Club Arma e Taggia Marina Rulfi ed il Governatore Oscar Bielli ha sancito il termine della visita.

Per quanto concerne la solidarietà continua l'impegno del Club Arma e Taggia che ha organizzato un evento con i Lions Club della Zona IVB distribuendo un cospicuo numero di buoni spesa, il Club Arma e taggia ha orientato la donazione alla Fondazione Pizzio Rovera di Taggia, i buoni spesa saranno destinati alle persone in difficoltà economiche in prossimità delle Festività Natalizie. La serata è stata inoltre l'occasione per una raccolta fondi a favore della Associazione No Profit ‘La Casa Grande di Giz’ che opera nel settore della terapia di disabilità del comportamento dei più giovani con operatività che si è estesa a tutto il nostro territorio.

Nella scorsa domenica i Club Lions Arma e Taggia, Sanremo Host e Sanremo Matutia e le associazioni partecipanti,hanno organizzato la Camminata Lions ‘Se ti muovi il diabete si ferma’ campagna di sensibilizzazione per la riduzione del rischio diabete grazia al movimento fisico. Screening della glicemia in partenza ed ulteriore controllo all'arrivo hanno permesso di far comprendere come una semplice camminata sulla nostra splendida pista ciclabile da Sanremo a Piazza Chierotti in Arma di Taggia permetta di contenere e soprattutto ridurre la glicemia.

Un particolare ringraziamento del nostro club, che ha organizzato la stazione di arrivo, va alla Croce Verde di Arma di Taggia che in un contesto di storica collaborazione con il nostro club ha messo a disposizione un mezzo per lo screening ed ulteriore ringraziamento allo Spazio Conad di Arma per la donazione di vettovaglie per i ‘camminatori’. La lotta al diabete è uno dei service più importanti nell'attività lionistica e gli impegni dei club per tale patologia sono molteplici.

Il Club Lions di Arma di Taggia si avvia verso la fine dell'anno con ulteriori service orientati alla solidarietà e l'aiuto verso i bisognosi in prossimità delle feste natalizie. I soci Lions chiedono ai lettori di questa consolidata testata giornalistica di sostenerci e seguirci in tali eventi, perchè più è ampia la partecipazione più ampia è la risonanza, la solidarietà va sempre perseguita e sostenuta.