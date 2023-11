Calcio a 5 serie C, pesante sconfitta a Genova per l'Airole FC contro l'Angelo Baiardo

Pesante sconfitta a Genova per l'Airole FC nella seconda giornata del girone unico regionale del campionato di calcio a 5 di serie C della Liguria. Dopo i progressi mostrati all'esordio in casa nel match perso 3-1 contro il Bordighera le viverne della Val Roja sono infatti tornate a subire un passivo più largo nel capoluogo in casa dell'Angelo Baiardo.

Una partita mai in discussione terminata 9-1 in cui l'Airole, rispetto ai primi match di Coppa Italia contro il Taggia, si è resa quantomeno più volte pericolosa al tiro trovando una diga insuperabile nel portiere di casa trafitto solo da Filippo Caramello Canzone per il gol del momentaneo 1-6. Biancoverdi che restano quindi a zero punti in classifica in compagnia di Futsal Genova, Genova Calcio a 5 e Caramagna con questi ultimi che saranno proprio i prossimi avversari dell'Airole domenica 3 dicembre al palasport San Lazzaro di Imperia per la seconda trasferta consecutiva del team della Val Roja.