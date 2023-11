Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia agli italiani di Riccione

Si sono svolti nel weekend scorso a Riccione i campionati italiani di judo dello Csen. Lo Tsukuri Judo Ventimiglia si è presentato all'evento con 13 atleti, tra gli oltre 1.500 partecipanti che hanno dato spettacolo a suon di ‘Ippon’.

Ottimi risultati degli atleti frontalieri, che hanno ottenuto piazzamenti importanti. Medaglia d’argento per: Gabriele Catassi, Gabriele Morese, Francesco Politi, Antonio Mancarella e Simone Catassi. Bronzo per: Samuele e Pietro Marchetta e Roberto Alessandro. Quinto posto per Federico Catassi che, nonostante una categoria con più di 35 partecipanti, si è comportato benissimo e, con un po’ di esperienza, poteva arrivare tranquillamente al podio. Settimo posto per: Andrea Morsia, Dino Masala e Francesco Sansò.

Medaglia d’oro per: Antonio Verdone che arriva in finale con Simone Catassi, compagno di allenamento. Hanno dato spettacolo, nonostante Catassi fosse penalizzato da febbre e bronchite. “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi grandi e piccoli – ha detto il tecnico Cristian Di Franco - come direttore tecnico so che c'è sempre da migliorare ma quello che mi rende estremamente fiero è che tutti hanno un grande carattere e mettono in pratica i valori dello judo. A dimostrazione di tutto ciò la grande sorpresa dell'amico Darcell Hanzi che, nonostante tutti i suoi impegni, ha voluto essere presente per tifare per i nostri ragazzi per i quali nutre molta stima”.

Prima della fine dell’anno altre due competizioni sono previste per il sodalizio ventimigliese.