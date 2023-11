Ventimiglia: sabato prossimo alla biblioteca civica incontro sulle 'Fake news' con Emanuela Pericu

Sabato prossimo alle 16, alla civica biblioteca Aprosiana di piazza Bassi a Ventimiglia, si terrà un incontro con la giornalista della Rai Emanuela Pericu sulle Fake News. Un interessante appuntamento per conoscere e come stanarle.

Nel ‘marasma’ dell’informazione sul web occorre sapere come riconoscerle e come assicurarsi che quello che leggiamo sia veritiero ed evitare di essere a nostra volta diffusori di false notizie. Un incontro, un dialogo con il pubblico per essere informati e non cadere nella trappola delle false informazioni.