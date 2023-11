Taggia: bandita la 30a edizione di 'Ossi di Seppia', presentazione dei lavori entro il 7 dicembre

Il Comune di Taggia ha bandito ufficialmente l’edizione numero 30 del Premio ‘Ossi di seppia’, considerato il concorso letterario più importante nello specifico settore della Poesia Inedita in Italia, senza dimenticare della sua longevità e della media dei partecipanti negli ultimi anni: circa 2.000, e tra questi 200 stranieri.

Tenendo conto dell’alto numero di autori non in lingua italiana che si iscrivono, su proposta del Presidente del Premio (avv. Chiara Cerri, Consigliere comunale con Delega alla Cultura), è stato creato per loro un apposito bando parallelo denominato ‘Poets of the world’, nel quale si prevede (come per gli italiani) una distinta pubblicazione dei testi primi quattro classificati (Sezione A, Poesia singola – Sezione B, Insieme di Poesie). Per tutti i partecipanti la scadenza invio lavori è fissata per il 7 dicembre.

La premiazione avrà luogo sabato 17 febbraio 2024, a Villa Boselli di Arma di Taggia, giorno nel quale si prevede la presenza di 200 ospiti. Le poesie saranno valutate da una Giuria di indiscusso profilo [Claudio Damiani, Mauro Ferrari e Lamberto Garzia in qualità di coordinatore della stessa (supervisione di Giuseppe Conte, Tomaso Kemeny e Stefano Zecchi: esaminatori dei lavori nella storica Prima Edizione, Anno 1993)], il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.