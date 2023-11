San Bartolomeo al Mare: mercatino di Natale quest'anno in Piazza Torre l'8 e 9 dicembre

Come ogni anno, all’Immacolata torna il mercatino di Natale di San Bartolomeo al Mare, organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Sociale Incontro.

L’edizione 2023 si chiamerà “Aspettando il Natale” ed è in programma venerdì 8 e sabato 9 dicembre. Organizzato in collaborazione con l'associazione La Luna, il mercatino si svolgerà quest’anno in piazza Torre Santa Maria (anziché in piazza Magnolie come negli anni scorsi) dalle 10 alle 19 e vedrà la partecipazione di espositori che garantiranno un’offerta eterogenea proponendo opere di ingegno, collezionismo e artigianato.

La merenda golosa è garantita grazie alla presenza dei Donatori di Sangue di San Bartolomeo al Mare, che prepareranno cioccolata calda per i partecipanti.