Pallavolo: le ragazze dell'Imperia Volley vincono il derby con Corradini Home Taggia

Alle ragazze dell’Imperia Volley il derby con le tabiesi della Corradini Home. Tre vittorie su altrettante gare per la U18 femminile nel girone A del campionato Territoriale. Sconfitta con la capolista Cus Genova per i ragazzi della C Maschile.

CAMPIONATO REGIONALE D/F/A 5ª GIORNATA

Imperia Volley – Corradini Home 3 - 0 (25/16-25/15-25/17)

Netta vittoria dell’Imperia Volley nel derby con le tabiesi della Corradini Home.

Gara sempre in mano alle ragazze di Mattia Antola e Mario Ozenda che incasellano tre punti preziosi per la classifica.

Prossimo impegno sabato 25 con orario variato alle 18 al Palazzetto dello sport di Imperia nel secondo dei derby con la formazione della Controcorrente NLP Sanremo.

CAMPIONATO REGIONALE C/M 4ª GIORNATA

Cus Genova – Imperia Volley 3 – 0 (25/12-25/19-25/20)

Non riescono a trovare la prima vittoria sul difficile campo del Palacus i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi. I cussini, primi della classifica provvisoria, si aggiudicano l’incontro con un rotondo 3/0.

Prossimo impegno sabato 25 alle 21 al Palazzetto dello Sport di Imperia con la formazione genovese del Colombo.

CAMPIONATO TERRITORIALE 1ª Divisione M 1^e 2^ Giornata

Bordivolley - Imperia Volley Nova 3 – 0 (27/25-25/11-25/21)

Imperia Volley Nova – VBC Savona 0 – 3 (12/25-12/25-24/26)

Non trova punti nelle prime due giornate di campionato, pur giocando a sprazzi anche una buona pallavolo, la giovane formazione del tecnico Valerio Gugliotta.

CAMPIONATO TERRITORIALE U18/F Girone A 3ª Giornata

Imperia Volley – Bordivolley 3 – 1 (25/20-25/20-23/25-25/20)

Fantastico tris nelle prime tre gare per il capitano Alice Paciello e compagne.