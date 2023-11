Pallamano: ottime prestazioni per gli Under 13 e 15 del Ventimiglia contro i pari età del Monaco

Doppio incontro, ieri per i campionati francesi al PalaRoya di Ventimiglia per le compagini frontaliere, nelle categorie Under 13 e 15, contro i pari età del Monaco.

Under 13: Luca Vergante, Lorenzo Basso Damiano, Youri Gentile, Matteo Bellina, Cristian Zuppardo, Gabriele Trucchi, Marco De Renzis, Cristian Lagana', Gabriele Lo Coco, Simone Arnone, Christian Calabrese, Mattia Campodoni

Under 15: Simone Colletta, Lorenzo Gibelli, Federico Ferrari, Thomas Papalia, Samuele Campodoni, Stefano Nardotto, Kevin Gallipo', Paolo Aime, Lorenzo Guida

Ecco le parole della Presidente Paola Nanni: “È stato un bellissimo pomeriggio di sport! Le squadre si sono affrontate alla pari, portando gli Under 15 a pareggiare una partita svoltasi punto a punto fino alla fine e con l'ultimo goal dei miei ragazzi all'ultimo secondo. Gli Under 13 hanno invece perso di soli 2 punti, dopo un incontro entusiasmante. Come dico sempre, non è il risultato che conta, ma l'atteggiamento degli atleti in campo e questa volta i ragazzi sono stati tutti straordinariamente competitivi e tenaci fino alla fine. I ragazzi stanno facendo progressi importanti sotto la guida degli allenatori Massimo Agnese e Andrea Sismondini e ottengono risultati fino a poche settimane fa quasi insperati. Siamo davvero sulla strada giusta per ottenere meritate soddisfazioni”.

E’ stato un pomeriggio importante per un altro motivo, la presentazione delle nuove divise e degli sponsor per la stagione in corso. “Ringrazio tutti da parte dei dirigenti – termina il presidente - ed è un ringraziamento speciale perché il loro sostegno e la loro fiducia ci danno l'input per continuare con serenità e passione nel nostro intento: far fare sport ai ragazzi, scopo finale di un meraviglioso movimento”.