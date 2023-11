Judo: ai campionati regionali secondo posto nella classifica assoluta per società per l'O.K. Club Imperia

Si è tenuto presso il palazzetto dello Sport di Arenzano l’appuntamento annuale che vede coinvolte tutte le palestre di Judo della Liguria per contendersi il titolo di campione regionale. L’associazione imperiese O.K. Club è come sempre presente con una nutrita compagine di atleti ben preparati e determinati a dimostrare il loro valore tecnico ed atletico.

La manifestazione, svolta nell’arco di due giorni, vede il sabato coinvolti gli atleti delle categorie Senior, Junior e Cadetti, al mattino e le gare di Kata introdotte per la prima volta in questa edizione, il pomeriggio; la domenica invece scendono sul tatami gli atleti delle categorie Esordienti A e B.

L’O.K. Club al termine delle due intense giornate di gara si classifica al secondo posto nella classifica assoluta per società dietro al Pro Recco e davanti al Judo Marassi ed al Budo Semmon Gakko, confermandosi ai vertici nella regione e prima della provincia di Imperia.

Nel dettaglio i risultati sono stati i seguenti:

Nello Shiai (combattimento), medaglia d’oro per Corigliano Marco, Decanis Cesare, Giordano Martina, Hamdi Mohamed, Sini Francesca.

Secondo gradino del podio e medaglia d’argento per Boudabsa Omar, Brezza Giulio, Brignola Marta, D'Angelo Samuele, Paladino Giovanni.

La medaglia di bronzo va a Ballerano Beatrice, Scevola Paolo, Torresan Marco, Valle Andrea.

Nella specialità Kata (forma), medaglia d’oro per le coppie Potenza Andrea - Buetto Greta nel “Nage No Kata” e Cumia Renato - Chidda Emanuele nel “Kodokan Goshi Jutsu”

Medaglia d’argento per le coppie Celislami Justin - Zinghinì Lorenzo, Brignola Marta - Saglietto Nicola nel “Nage No Kata” e per Chidda Emanuele - Cumia Renato nel “Katame No Kata”

Medaglia di bronzo per La Rosa Luca - Cumia Renato nel “Ju No Kata” e per Rossetti Tommaso - Omar Cristian, Cela Gabriel - Tola Hergi, Ghabir Omar - Hamdi Abde nel “Nage No Kata”

Bellissima dimostrazione per apertura evento di Celislami Steven - Hamdi Omar e Ghabir Talen - Brignola Marta.