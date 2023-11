I risultati del Judo Sanremo Kumiai al Campionato Regionale di Arenzano

Si è svolto al Palazzetto dello Sport "PalaDuferco Paolo Corradi" di Arenzano il Campionato Regionale di Judo, organizzato dalla FIJLKAM Ligure, dove il Judo Sanremo Kumiai ha lasciato il segno nella competizione, mettendo in luce il talento e la determinazione dei suoi atleti.



Sabato quattro atleti under 18 del Judo Sanremo Kumiai hanno brillato sul tatami, conquistando tre prestigiose medaglie.

Leonardo Moroni, nella categoria +90 kg, si è distinto diventando campione regionale della Liguria. Cristina Meluso, nella categoria -48 kg, ha ottenuto il titolo di vice campionessa regionale, mentre Federica Marini ha conquistato il bronzo nella stessa categoria. Enrique Corneli, pur dimostrando notevole abilità nella categoria -73 kg, è stato sfortunatamente escluso dalla competizione dopo il secondo incontro.

La domenica ha visto un altro trionfo per il Judo Sanremo Kumiai con l'atleta Lo Presti Leonardo, classe 2011, che ha vinto il titolo di campione regionale nella categoria 40 kg, alla sua prima esperienza in una competizione così importante.

Nel prosieguo della giornata, altri quattro atleti under 15 hanno dimostrato grande abilità e spirito competitivo. Alessio Maiano (categoria +81) e Andrea Mastrorillo (categoria -50 kg) hanno entrambi conquistato l'oro, mentre Elisa Bottero (categoria -44 kg) e Ginevra Scalzo (categoria -70 kg) hanno ottenuto l'argento, diventando vicecampioni della Liguria.

I tecnici Andrea Scalzo, Giuseppe Mastrorillo e Ettore Guarnaccia hanno espresso “grande soddisfazione per le prestazioni dei giovani atleti, specialmente degli under 15, tutti qualificati per la finale italiana del 9 dicembre ad Ostia, Roma, al Palazzetto Olimpico Palapellicone. Questi risultati non solo celebrano il talento individuale degli atleti, ma anche il duro lavoro, la dedizione e la passione che contraddistinguono il Judo Sanremo Kumiai. La squadra si avvia ora verso la finale italiana con grandi aspettative e la certezza di rappresentare al meglio la Liguria nel panorama nazionale del judo”.