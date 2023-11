I risultati del Judo Club Simonazzi Bordighera al Campionato Regionale Ligure 2023 Fijlkam

Alessia Calimera ha riconfermato il titolo del 2022 nonostante il cambio di categoria. Francesco Quaglia si è classificato al secondo posto, attraversando un percorso di gara molto positivo. Nicole Vicari si è piazzata al terzo posto, dimostrando che con l’allenamento costante si ottengono risultati apprezzabili. Rayan Anis, al rientro dopo un lungo stop causato da problemi fisici, ha affrontato con tenacia i suoi incontri ma purtroppo non è riuscito a salire sul podio.

“Complimenti agli atleti - commenta il tecnico Filippo Quaglia - un 'grazie' ai sostenitori che sono venuti in treno per essere vicini ai nostri ragazzi”.