Discipline western, le ragazze dell'Ippica Val Nervia di Camporosso protagoniste a Voghera

Ottimi risultati per le ragazze dell' Ippica Val Nervia di Camporosso a Voghera. Le amazzoni hanno partecipato a una quattro giorni di sport e divertimento dedicata alle discipline western organizzata dall’associazione W.S.G.A. Pony , presieduta dalla signora Floriana Ferrero, e affiliata alla Fitetrec Ante con la finale della Coppa Italia 2023 champion andata in scena al Cowboys’ Guest Ranch .

"Beatrice Noto, Nikole Tsukur, Azzurra De Lorenzo, Giorgia Strangio, Clotilde Maria Crespi e Pierinne Lobello, guidate dal coach Barbara Cattaneo, si sono rese protagoniste di numerose vittorie in tutte le discipline" - fa sapere l'Ippica Val Nervia.

"In particolare modo, le più piccole Cecilia Lamberti e Maria Vittoria Sarubbi hanno conquistato il titolo di All Around Champion nella categoria Mini e A1" - sottolinea l'Ippica Val Nervia.