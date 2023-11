Da oggi fruibile un nuovo campo al coperto al Tennis Sanremo di corso Matuzia

Tutto pronto al circolo Tennis Sanremo per l’avvio dell’allenamento invernale, una fase strategica per tutti i tennisti professionisti per preparare al meglio la nuova stagione sul piano atletico e tecnico.



Sanremo offre le condizioni giuste e l’accademia Sanremo Tennis Team, parte integrante del circolo tennis della Foce di Sanremo, mette a disposizione i campi ideali, quelli realizzati con il sintetico usato dai primi tornei importanti della nuova stagione australiana. Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Gianluca Mager, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante e Giovanni Fonio i giocatori che nella scorsa stagione hanno usufruito delle strutture del circolo per preparare al meglio la stagione 2023. Un anno dopo brilla proprio la stella del giocatore di casa, quel Matteo Arnaldi passato dalla posizione 158 del ranking ATP al suo “best ranking” di numero 41 al mondo e in procinto di partire per la trasferta di Malaga dove avrà l’onore di rappresentare l’Italia nella fase finale della Coppa Davis.

Novità di oggi, la realizzazione di una struttura pressostatica su uno dei due campi in sintetico per permettere comunque l’attività sul campo con ogni condizione meteorologica. Si tratta di una novità assoluta per Sanremo dove l’inverno mite e poco piovoso non ha mai fatto nascere la necessità di un campo coperto. Ad avvantaggiarsi della nuova struttura coperta anche la scuola di avviamento al tennis, la sezione agonistica e comunque tutta la scuola tennis che fa registrare numeri da record anche sulla scia dell’entusiasmo suscitato dai grandi successi di Yannik Sinner, legato al circolo Tennis Sanremo dalla partecipazione ai Campionati Italiani under 16 nel 2016.