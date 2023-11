12° Ronde Valli Imperiesi, il canale YouTube Asino Corse: “Poca istruzione economica porta a tirar via presto il piede dall’acceleratore”

“Il Ronde Valli Imperiesi, organizzato dalla scuderia Imperia Corse, è un evento importantissimo e bellissimo per la provincia, porta tanti equipaggi con personale al seguito per riempire non solo i nostri alberghi e strutture ricettive, ma anche i cuori del pubblico che viene in prova speciale ed in parco assistenza”. Così il canale YouTube Asino Corse commenta la gara che si è svolta nel fine settimana in provincia.

“Per mantenere in vita questo iter però - aggiungono - visto il Motorsport essere una disciplina molto costosa, ci va del supporto economico e, per chi vuole vincere, ancora di più”

“La gara è stata bellissima, la macchina di Osvaldo Motors è stata impeccabile - dice il pilota Samuele Valzano - ce le siamo però prese di santa ragione dai primi i quali volavano sulle prove. Dispiace non avere un supporto economico maggiore per poter provare di più e puntare a fare meglio, abbassare il tempo dal primo giro al secondo di 13” vuol dire che c’è ancora tanto margine”.

“Sono una neo-navigatrice, e Samuele mi ha portato al mio secondo arrivo su 5 gare disputate facendomi vincere il premio per la conduttrice più giovane - racconta Jennyfer - c’è tanto margine di crescita, speriamo di rifarci settimana prossima alla Grande Corsa di Chieri con la Fiat Uno Turbo GruppoA”.

Alla domanda “Cosa ci vorrebbe per poter anche solo pensare di avvicinarsi agli equipaggi che hanno sbaragliato la concorrenza con tempi velocissimi?” Samuele si sfoga: “Il loro talento è indiscutibile ed andare così forte dal primo giro è notevole. Per piloti che però sognano di fare quei numeri, c’è bisogno di esperienza e tempo alla guida e, per farlo, non si può contare solo sulle proprie forze economiche, bisogna far capire alle aziende locali che possono permettersi della pubblicità che, credere nel rally, può dare molto ritorno economico nel tempo e che, con il progetto giusto, si può fare molto insieme. Imparare la macchina in gara ed aver paura di far danno non può dare buoni risultati”.

Ora, il neo equipaggio Valzano-Lale Murix, si prepara alla loro seconda gara insieme che avrà luogo questo fine settimana lanciando questo monito che, “se accolto nel verso giusto, potrà aiutare loro e tanti equipaggi che ambiscono almeno al fare buoni risultati, per vincere sicuramente ci va’ qualcosa in più”.