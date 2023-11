Ordinanza anti cinghiali a Riva Ligure: associazione animalista porta il Comune davanti al TAR

L'associazione Earth, una realtà con sede nel Lazio e attiva dal 2011 nella tutela degli animali, ha contestato tre aspetti del provvedimento del sindaco Giuffra: l'effettivo pericolo per la popolazione legata alla presenza dei cinghiali; l'indeterminatezza nell'indicare i provvedimenti di rimozione - allontanamento degli animali che le forze dell'ordine dovrebbero attuare; la ritenuta erronea indicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1996 che indica le specie animali ritenute pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui viene proibita la detenzione.

Il Comune di Riva Ligure rivolgendosi all'avvocato Matteo Borello di Genova ha contestato punto per punto. L'ordinanza è maturata dopo un aumento delle segnalazioni, arrivate sia in Comune che direttamente agli amministratori, oltre a post sui social di cittadini preoccupati che si sono ritrovati i cinghiali sulla porta di casa. Inoltre, gli ungulati sono stati responsabili di un incidente avvenuto nei mesi scorsi. Una condizione conclamata che ha portato al provvedimento rivolto alla cittadinanza, invitata ad adottare comportamenti che non attirassero ulteriori cinghiali. Come? A partire dal conferimento della spazzatura e stando attenti a non lasciare scarti di cibo alla mercé degli animali. Attenzione e cura da rivolgere anche ai terreni lasciati incolti che sono diventati casa per gli ungulati.