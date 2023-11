Servizio mensa, Taggia deve recuperare quasi 41mila euro da famiglie morose

Il Comune di Taggia deve recuperare 40.713 euro dal pagamento del servizio mensa. Ci sono 374 utenti (su 924 totali) che hanno maturato un debito verso l'ente. Si tratta di genitori che non stanno pagando per il servizio mensa di cui usufruiscono i figli. I dati sono emersi a margine di una interrogazione in consiglio comunale da parte dell'esponente del gruppo Progettiamo Il Futuro, Giuseppe Federico.

"Vogliamo capire - ha ricordato Giuseppe Federico - come gli uffici stanno operando per il recupero di queste somme. È emerso che c'è una buona parte di buoni mensa che non vengono incassati. Come avviene per altri tipi di imposte, quello che non viene pagato da una parte dei cittadini per i servizi, va distribuito a carico di tutti quanti gli altri. Quindi anche a chi non ha figli che vanno in mensa".

A domanda ha risposto l'assessore all'istruzione Manuel Fichera che ha snocciolato i dati relativi alla problematica. L'ufficio scuola del Comune di Taggia si è recentemente dotato di una nuova app per la gestione del pagamento del servizio mensa che ha il pregio di fornire all'ente una situazione aggiornata in tempo reale.

In quei 40mila euro di soldi non versati dalle famiglie c'è anche chi ha maturato 2mila euro di debito. "Sono soprattutto piccoli debiti per ritardi o dimenticanze. È una pecca non solo di Taggia ma di tutti i comuni italiani: è difficile essere efficaci per intervenire. Al 30 giugno di quest'anno, la situazione debitoria era di 67.834,30 euro, oggi siamo a 40mila euro. Significa che dall'ufficio sono stati recuperati 27mila euro in pochi mesi. Su 374 utenti che hanno maturato un debito, sono solo 37 quelli che hanno una posizione verso l'ente da 200 euro a salire" ha sottolineato Fichera.

Per recuperare i soldi il Comune ha fatto il possibile: dal sollecito con chiamate, sms, mail, passando per inviti formali offrendo anche un pagamento dilazionato. L'ultimo step è stato l'invio delle raccomandate con la messa in mora dei macrodebitori. "Non tutte hanno avuto la ricevuta di ritorno. Ora - aggiunge l'assessore - l'ufficio sta procedendo al passaggio all'accertamento esecutivo, ovvero le raccomandate con busta verde. Sono quelle che poi a distanza di 60 giorni danno l'opportunità di passare la pratica alla riscossione crediti. I minori non hanno colpa dei comportamenti dei genitori contro i quali useremo il pugno duro".