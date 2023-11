Stracchino, Pomodoro e Mango: tre gattini sono alla ricerca di una famiglia che li adotti (Foto)

Stracchino (con mantello bianco e panna), Pomodoro (con mantello bianco e rosso con musetto più bianco) e Mango (con mantello bianco e rosso con musetto più rosso) sono tre bellissimi maschietti, tutti e tre con gli occhi azzurri, di circa due mesi e mezzo.

Sono stati recuperati in un garage abbandonato insieme alla loro mamma che è stata sterilizzata. Inizialmente sono timidi e timorosi, in quanto dove sono nati e cresciuti non avevano mai avuto alcun contatto con l'essere umano. Quindi la famiglia che li adotterà dovrà essere consapevole di avere la pazienza, il tempo e l'amore da dedicargli per conquistare la loro fiducia ma quando prendono confidenza amano le coccole, giocare, fare delle gran fusa tirando testatine.

Per loro si cerca una famiglia tranquilla, che abbia esperienza con i gatti e che li possa adottare tutti e tre insieme, esclusivamente in appartamento con finestre e balconi in totale sicurezza. Verranno valutate anche richieste di adozioni singole, preferibilmente già con la presenza di un altro gatto socievole ed equilibrato, ma daremo precedenza a chi aprirà il cuore e deciderà di adottarli tutti e tre insieme, in quanto sono molto legati e non vorremmo dargli l'ennesima delusione nel dividerli.

Verranno affidati spulciati, sverminati e con prima visita veterinaria di controllo. Appena possibile sarà necessario procedere alla sterilizzazione. Stracchino, Mango e Pomodoro si trovano in provincia di Imperia. Per chi fosse realmente interessato alla loro adozione e disponibile ad un colloquio pre affido può mandare una presentazione tramite whatsapp al 3284604823.