Pallavolo: le numerose defezioni costringono il Grafiche Amadeo ad una sconfitta annunciata (0-3) col Saronno

Una sconfitta pressoché annunciata quella rimediata ieri sera in casa, a villa Citera, a Sanremo, dal Grafiche Amadeo, superato per 3 a 0 (13-25; 18-25; 18-25) dal Saronno.

La sesta di andata del campionato nazionale maschile di serie B rappresenterà, probabilmente per molto tempo, una delle pagine più nere della storia del club matuziano costretto a disputare una delle gare più appetibili della stagione in condizioni di netta inferiorità a causa delle numerose e pesanti defezioni fatte registrare in seno all’organico a causa di infortuni e squalifiche.

L’assenza di alcuni pilastri (Riccardo Romanatti, infortunato; Luca Spinelli, indisponibile per problemi di lavoro; Fabio Brofiga e Gioele Gazzera, squalificati) ha costretto il tecnico Cesare Chiozzone a rivoluzionare la formazione. L’allenatore, che ha dato spazio a molti dei giovani aggregati alla prima squadra con l’obiettivo di rinfoltire la rosa, si è adoperato, nel tentativo di rendere competitivo il gruppo, sviluppando alchimie tattiche che lo hanno portato, per larghi tratti a schierare in campo un doppio alzatore rivedendo, nel contempo la posizione di alcuni suoi giocatori. Tentativi encomiabili e, a tratti, anche riusciti, che però non hanno sortito l’effetto sperato.

Quella di ieri sera va annoverata tra le prove più temerarie della formazione giallonera nelle cui fila si sono distinti anche un paio di esordienti: il 16enne centrale Matteo Brun ed il 18enne opposto Gabriele Ghirelli. Encomiabile anche l’impegno profuso del libero Daniele Borro impiegato, per necessità tattiche, nel ruolo di banda.

Questo l’elenco dei giocatori a disposizione di Cesare Chiozzone per la sfida di ieri sera contro il Saronno: Massimiliano Faraldi, Donato Catalano, Robert Torello, Manuel Travella, Daniele Borro, Stefano Sbarra, Riccardo Reggio, Matteo Brun, Gabriele Ghitetti, Walter Saglietto, Riccardo Cirilli, Nicolò Trosso.

Il campionato del Grafiche Amadeo proseguirà, sabato prossimo (25 novembre) con una nuova gara interna, contro il Mercatò Alba cui seguiranno la trasferta di Cirié col PVLCerelaterra e la nuova sfida interna col Trading Log La Spezia. Il campionato proseguirà ininterrottamente sino alla settimana prima di Natale (16 dicembre), turno che per il Grafiche Amadeo coinciderà con la giornata di riposo.

La pausa natalizia sarà leggermente più lunga rispetto agli anni precedenti, per cui il campionato si fermerà dal 17 dicembre fino al 13 gennaio 2024. Per il 20 dello stesso mese è prevista la giornata che chiuderà il girone di andata, alla quale seguiranno altre 2 settimane di stop. Poi, dal 10 febbraio si ripartirà con la seconda metà della regular-season. Un altro turno di pausa è in programma nel mese di marzo: il 30, vigilia della domenica di Pasqua.

Il 24 aprile il Grafiche Amadeo si fermerà per il turno di sosta imposto a rotazione a tutte le partecipanti al campionato. Sabato 11 maggio si terrà invece l’atto conclusivo del girone, mentre dalla settimana successiva, per le squadre che vi si qualificheranno, scatteranno i play-off per la promozione in serie A3.

Gli altri risultati della 6a giornata: Mercatò Alba – Zephir Mulattieri SP 3-0; PVLCerealterra Cirè – Yaka Malnate 3-1; Rossella ETS Caronno – Trading Log SP 3-0; Alto Canavese – R&S Mozzate 3-0. Posticipo: Sant’Anna TomCar TO – Parrella TO. Riposa: Ilario Ormezzano BI.

Classifica: Yaka Malnate 17, PVLCerealterra 16, Rossella ETS Caronno* 14, Mercatò Alba* 13, Sant’Anna Tomcar TO** e Alto Canavese 12, Parrella TO** e Saronno* 8, Zephir Mulattieri SP* e Trading Log SP* 5, Ilario Ormezzano* e R&S Mozzate* 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in meno. **= Due partite in meno.