Automobilismo: alla 12esima Ronde Valli Imperiesi, Davide Nicelli subito protagonista

Scattata regolarmente, da Porto Maurizio – Calata Anselmi, la 12^ Ronde Valli Imperiesi, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse: unica vettura a non prendere il via, per problemi meccanici, la Skoda Fabia di Godino – Bruno.

PS1 – Guardiabella (km. 10,90)

Lo svolgimento della prima prova speciale ha riservato subito una sorpresa. A vincerla, infatti, non è stata la Citroën DS3 Wrc dei favoriti Luca Pedersoli – Corrado Bonato bensì la Skoda Fabia di Davide Nicelli e Martina Bertelegni, che hanno impegnato 7’10”0 ed hanno preceduto l’analoga vettura di Marco Cortese – Jessica James e Pedersoli, staccati rispettivamente di 1”6 e 2”3. Quarta piazza per la Fabia dell’atteso Alessio Pisi, con Massimo Bizzocchi, giunto a 5”5 di distacco e davanti a Loris Ghelfi – Roberto Ruggeri, anche loro con la Fabia ma con un ritardo di 10” dovuto ad un problema ai freni. Solo ventesima la locale Patrizia Sciascia (Skoda Fabia), con Piercarlo Capolongo, attardata da un testa coda. Tra le vetture a 2 Ruote Motrici i più veloci sono stati i savonesi Paolo Vigo e Matteo Canobbio (Renault Clio S1600), ottavi assoluti; dodicesimo scratch per il locale Danilo Ameglio , con la figlia Michelle e la fida Peugeot 1600.

PS2 – Guardiabella (km. 10,90)

Prese le misure alla Skoda, l’ex locale Alessio Pisi ha fatto suo il secondo passaggio sulla prova speciale regolando di 4 decimi di secondo Pedersoli e di 2”2 il leader provvisorio Nicelli. Quarta e quinta posizione per le Fabia di Marco Cortese e di Mauro Miele – Luca Beltrame. Il pavese Nicelli resta al comando della gara con 5 decimi su Pedersoli, 2”5 su Cortese e 3”3 su Pisi. In decima piazza Paolo Vigo, sempre leader tra le 2 Ruote Motrici.