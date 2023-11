Automobilismo: alla 12ª Ronde Valli Imperiesi Pedersoli passa Nicelli e vince

PS3 – Guardiabella (km. 10,90)

Dopo una prova tranquilla ed una con problemi ai freni, Luca Pedersoli – Corrado Bonato (Citroën DS3 Wrc) si aggiudicano il terzo tratto cronometrato precedendo le Skoda Fabia di Davide Nicelli - Martina Bertelegni e Alessio Pisi - Massimo Bizzocchi rispettivamente di 3”6 e 5”1. Terzo e quarto tempo per le analoghe vetture di Marco Cortese – Jessica James e Mauro Miele – Luca Beltrame, con un ritardo di 7”7 e 11”4. La prova è stata sospesa a seguito dell’incidente occorso alla Skoda Fabia di Dario Bigazzi e Francesca Rovetta, settima forza della gara, con il pilota trasportato precauzionalmente all’ospedale per un lieve trauma toracico. In seguito, è uscita di strada anche la Peugeot 106 n° 122 di Andrea Castagna – Erika Mingozzi con conseguenze fisiche importanti per il pilota. Ritirati anche Danilo Ameglio e la figlia Michelle per la rottura del tubo dell’idroguida della loro Peugeot 1600. Dopo questa ps Pedersoli balza al comando della graduatoria provvisoria con un vantaggio di 3”1 su Davide Nicelli e 7”9 su Alessio Pisi, salito al terzo posto a spese di Marco Cortese. Paolo Vigo, decimo, è sempre al comando tra le 2 Ruote Motrici.

PS4 – Guardiabella (km. 10,90)

A seguito dell’ultimo incidente che ha bloccato la terza prova speciale, la Direzione di gara ha deciso di annullare il quarto tratto cronometrato e di far rientrare i concorrenti al traguardo di Imperia tramite il previsto percorso alternativo. Luca Pedersoli, pertanto, vince la 12^ Ronde Valli Imperiesi su Davide Nicelli e Alessio Pisi.