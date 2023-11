Non solo autovelox a Taggia: Provincia e Comune valutano l'installazione dei tutor, ecco dove

In prima battuta, l'ente provinciale, aveva valutato l'installazione di un autovelox nella zona di Sant'Agostino, vicino alla rotonda tra via Levà e Regione Prati e Pescine. Il Comune di Taggia ha chiesto che venissero prese in considerazione altre zone della strada provinciale che in questi anni si sono rivelate più problematiche. È così che si è arrivati alla conclusione di spostare il rilevamento della velocità nel tratto noto per il numero importante di incidenti (almeno 29 in appena 5 anni), spesso con gravi conseguenze per i coinvolti e in alcuni casi, anche mortali.