Volley: successo contro Arma di Taggia per le Under16 della Mazzucchelli

Anche la squadra Mazzucchelli Under 16 femminile ha fatto il proprio esordio in campionato. Nella prima giornata la squadra matuziana ha affrontato il Volley Team Arma Taggia in un sentito derby del Ponente. L'incontro, andato in scena alla palestra Ruffini di Taggia ha visto vincente la formazione della Mazzucchelli che si è imposta sulle padroni di casa con un netto punteggio di 3-0.

“È stata una partita abbastanza semplice che ci è servita soprattutto per provare i vari ruoli nel caso ci fosse necessità e soprattutto perché, al momento, la formazione è veramente tanto ridotta - commenta l'allenatrice Mara Tokic - abbiamo fronteggiato una squadra più giovane e questo ha pesato in nostro favore sulla vittoria della partita. Le ragazze hanno comunque giocato bene e in scioltezza e non posso far altro che reputarmi soddisfatta”.