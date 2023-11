Imperia entra nella guida del Gambero Rosso con Kilo

È una bella new entry quella che premia Imperia nella guida alle Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso 2024. A fare il suo ingresso tra le migliori pizzerie italiane, infatti, c'è Kilo, locale sul lungomare gestito dallo chef Jacopo Chieppa, titolare anche del ristorante di fine dining Equilibrio a Dolcedo.

Oltre a essere l'unica pizzeria segnalata a Imperia dal Gambero, Kilo entra in guida anche con un ottimo punteggio, due spicchi su tre, il che la colloca anche secondo il giudizio del Gambero Rosso tra le migliori pizzerie della Liguria.

"Siamo molto felici di questo risultato - dice Jacopo Chieppa, chef che il Gambero Rosso definisce "estroverso e quanto mai appassionato" - e non ci dimentichiamo che non saremmo mai riusciti a raggiungerlo se non fosse per il lavoro di squadra. Il successo di Kilo è il successo di tutto il team che ci lavora ogni giorno, per questo vogliamo ringraziare i nostri ragazzi e ragazze, uno per uno: Lorenzo, Bubacar, Sidney, Manuel, Samuele, Martina e tutti coloro che fanno parte della squadra".

Il menu di Kilo

La proposta di Kilo è da sempre basata sulla passione e sulla ricerca. Le pizze vengono divise in categorie a seconda della tipologia di lavorazione: c'è il Pan Prino, un conetto di pasta di pizza fritta ripieno di ingredienti selezionati (la Guida del Gambero cita quello con il crudo San Daniele e la spuma di Parmigiano); la Pizza Contadina, la classica pizza tonda preparata con l'impasto multicereale firmato dallo chef, il Crunch, formato da due pale romane che si incontrano e con la loro croccantezza fanno da cornice alla farcitura, e infine la Pala Romana.

Ogni proposta è arricchita da combinazioni e ricette inedite pensate dallo chef per esal- tare le caratteristiche specifiche dell'impasto, sempre con un occhio attento alle materie prime scelte e alla territorialità dei prodotti e dei sapori. Il risultato, in qualsiasi caso, è una pizza mai scontata, che mostra e dimostra tutta la passione dello chef per il mondo della lievitazione, maturata in anni di esperienza.

Nel menu, come sempre, ad affiancare le pizze si trovano anche alcune proposte di cucina veloce, dall'insalata mista alle ricette più creative, come il Polpolenta o il Tartakilo: idee pensate per accompagnare la pizza o per avere un primo approccio in chiave "pop" alla cucina dello chef.

I panettoni di Natale

Per Natale, Kilo come ogni anno propone i suoi panettoni d'autore, preparati con cura dal- lo chef Jacopo Chieppa. Un omaggio alla Liguria e all'arte della lievitazione, per un dolce tradizionale ma completamente diverso dal solito. I panettoni dello chef si possono acqui- stare presso la pizzeria e sono disponibili in tre diverse varianti: il classico alla ligure, che segue la ricetta tradizionale con arancia candita e l'aggiunta di un tocco ligure: l'uvetta sultanina viene infatti la-

sciata a bagno per circa due giorni nel vino Pigato; il gianduia, con aggiunta di golosissimo cioccolato gian- duia e la speciale "Coccola", una rivisitazione del panettone che omaggia nuovamente la Liguria, realizzata con una ricetta a base di olio extravergine d'oliva, olive candite, cioccolato bianco e limone candito.

Kilo è sul Lungomare Cristoforo Colombo, 188 - zona borgo Prino a Imperia.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0183 681213 oppure visitare il Sito o le pagine Facebook e Instagram.