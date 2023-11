Confcommercio Imperia: riqualificazione energetica degli immobili, convenzione con Immo Green per soci Fimaa

Immo Green nasce per supportare le agenzie immobiliari e i loro clienti nelle scelte di una riqualificazione energetica. La convenzione per gli associati Fimaa prevede la possibilità di richiedere, a titolo gratuito, un'analisi per migliorare la classe energetica dell'immobile, valutando se è più opportuno installare un condizionatore anziché pannelli solari. Nel momento in cui verrà formalizzato il contratto con il cliente, all’agenzia verrà riconosciuto da Immo Green il 2% sull’importo lavori.