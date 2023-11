55 anni di Croce Verde Arma Taggia: collocata una targa per ricordare la prima sede

Per i 55 anni della Croce Verde Arma Taggia è stata apposta una targa in via Cornice prima sede della storica pubblica assistenza. Un momento che ha visto la partecipazione del presidente Antonio Pizzolla e dei tanti volontari e dipendenti. Per l'occasione è stata celebrata una Messa e lo stesso parroco, Don Alessio ha benedetto la targa ricordo.

La targa in via Cornice riporta la data della nascita: il 21 settembre 1968. In realtà la storia della Croce Verde Arma Taggia prende il via nel 1966 quando il parroco dell'epoca, Don Clemente notò la mancanza di una Pubblica Assistenza nella zona di Arma di Taggia. Il religioso prese contatto allora con la Croce Verde Ventimiglia che all'epoca aveva come presidente un prete.

Grazie a Don Clemente, Serra Franco e D'Ettorre Tonino e altri interessati

la pubblica assistenza di Taggia mosse i primi passi, arrivando così al 1967. Per far partire questa attività venne chiesto un contributo alla popolazione, necessario a comprare la prima ambulanza, un Fiat 238 che aveva un costo di 2.800.000 Lire.

L'atto di fondazione verrà firmato il 21 settembre dell'anno seguente. Tredici i firmatari: Piralla Don Clemente, Tarsi Benito, Enza Bruno, D'Ettorre Tonino, Asdente Benedetto, Olivieri Giacomo, Balocco Giuseppe, D'Amico Gaetano. Cozzi Antonio. Bruzzone Giuseppe, Grigolato Gianni, Bona Augusto e Panizzi Romeo. Così nasce la Croce Verde Arma Taggia, chiamata così per ringraziare la pubblica assistenza di Ventimiglia per la collaborazione dimostrata.