Calcio: due giorni di gare per le giovanili della ASD Badalucco 2009

Ieri sera, al campo sportivo di Badalucco, nel neo intitolato rione “Filippo Boeri”, l'allenamento dei piccoli calciatori dell'ASD Badalucco 2009 ha avuto un'appendice serale, imprevista. Gli allenatori Paolo Garrione, Giampiero Boeri e Maurizio Donzella hanno voluto testare le capacità dei portieri, con una serie di consigli e prove pratiche per garantire una più efficace estrema difesa. E' stato un propedeutico importante, in vista della due giorni che vede impegnate entrambe le compagini bauchegne sul rettangolo di Badalucco e Costarainera.



Sabato mattina alle dieci, ci sarà l'appuntamento che vedrà scendere in campo, in casa, i pulcini di mister Paolo Garrione contro i pari età dell'Argentina di mister Roberto Fici. Si tratta di calciatori in erba nati tra il 2013 ed il 2016. I pulcini badalucchesi convocati sono: Alice Donzella,Laura Poupè, Leonardo Oliva, Lorenzo Bruzzone, Ettore D'Avenia, Luca Lanfranchi, Davide Lanfranchi, Riccardo Ozenda, Mattia Ozenda, Francesco Polidori. Domenica mattina invece sarà la volta della squadra dei “Piccoli Amici”, condotti dall' allenatore Giampiero Boeri. Si tratta di bambini nati tra il 2016 ed il 2018. Sono: Ludovico Panizzi, Gregorio Panizzi, Elia Bianchi, Aldo Donzella, Edoardo Vajac, Diego Oliva, Joele Cane, Alessandro Tait, Tancredi Rinaldi Giglio.



Porteranno i colori del Badalucco nel secondo appuntamento del NOI CSIAMO della stagione. Si svolgerà nell'intera giornata di Domenica sul campo erboso di Costarainera, prestato per l'occasione al Ceriana, squadra organizzatrice della manifestazione prevista dal campionato CSI per i più piccoli. La tipica manifestazione del campionato CSI vedrà confrontarsi nell'arco della giornata le cinque compagini che vi partecipano: Matuziana, Oratorio Piani di Imperia, Caramagna, Ceriana e Badalucco.Caratteristica del NOI CSIAMO è il mix tra partitelle che coinvolgono i piccoli calciatori e attività ricreative e gastronomiche tra bambini, genitori, parenti al seguito. Per questo a Costarainera domenica è attesa una piccola invasione di un centinaio di persone. La speranza è che il clima sia complice dell'appuntamento.